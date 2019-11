Suurelt unistavat Zlatan Ibrahimovici siiski Eestis ei näe 

38aastane ründaja lisas eile Instagrami videoklipi, kus ilutses Stockholmi klubi särk, mille tagaküljel on nimi „Ibrahimovic“. Tõsi, rohkem infot postituses polnud ning täna selgus tõde.

Tehing on igati loogiline, sest AEGi peakontor asub Los Angeleses ning omab sealset Galaxy tiimi, kus Ibrahimovic poolteist aastat pallis. "Saan firma inimestega hästi läbi ja sellisest pakkumisest polnud võimalik keelduda," selgitas vutiäss Aftonbladetile.

Plaanid Hammarby klubiga on igatahes suured. "Tahan, et meil oleks kogu riigi parim noorteakadeemia. Peame saama suurimad talendid ning kasvatama tipptegijaid. Mul on sidemeid, et edu saavutada," selgitas Ibrahimovic, kes tahab luua Skandinaavia vägevaima võistkonna.

Varasemalt on pallivõlur teatanud, et soovib igal juhul karjääri jätkata. Tõsi, kodumaal mängimise ta välistab. "Olen juba kümme aastat rääkinud, et ma ei peaks Rootsis mängida. Hammarbys ei hakka ma kaasa lööma," sõnas Ibrahimovic.

Ühtlasi tähendab see, et eestlasel pole võimalik legendi oma silmaga mängimas näha. Nimelt on FC Floral Hammarbyga 1. veebruariks Tallinnas kokku lepitud kontrollmatš. Veel eile lootis nii mõnigi, et ehk jookseb platsile ka Ibrahimovic.