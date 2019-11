WRC VIDEO | Eesti rallisõbrale tehakse liiga? „Thierry Neuville´il on kõige pühendunumad fännid!“ Ohtuleht.ee , täna, 11:34 Jaga: M

Eesti lippe võib kohata igal rallil, eriti palju huvilis käib üle lahe Soome. Foto: REPORTER IMAGES/EPA

Autoralli MM-sarjas on lisaks pilootidele ja nende kaardilugejatele oluline roll ka pealtvaatajatel. Ka eestlased on suured rallisõbrad, kes käivad Ott Tänakule üle maailma eripaigus kaasa elamas. Kas meil on kõige vingem fänniarmee?