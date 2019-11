IMELINE! Veel aasta tagasi vähiga võidelnud vutitalent võib Manchester Unitedi eest platsile joosta 

2019. aasta veebruaris teatati, et noormehe ravi oli edukas. Märtsis läbis Taylor viie ja poole tunni pikkuse operatsiooni, kus eemaldati kuus paistetanud lümfisõlme.

"Kinnitasin endale alati, et tulen sellest eluga välja. Aga oli momente, kus kartsin tõsiselt, et ei saa enam jalgpalli mängida. Arvasin, et sellisele tasemel ei jõua ma kindlasti," sõnas Taylor Daily Mail´ile.