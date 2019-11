Mäkinen: nii lühikese ajaga Ogier' meie leeri meelitamine kõneleb enda eest! 

"Olen väga rahul, et meil õnnestus tulevaks hooajaks selline sõitjatekooslus kokku saada," sõnas tiimipealik Tommi Mäkinen pressiteates. "Leian, et see annab meile piisavalt tasakaaluka tiimi, kuna kavatseme tulevikus üha enam tiitlite nimel võidelda."

"Teame kõik väga hästi Sebastieni tugevusi ja ootame pikkisilmi koostööd tema ja Julieniga. See, et meil õnnestus nõnda lühikese ajaga sellise kaliibriga sõitja oma leeri meelitada, kõneleb enda eest," jätkas soomlane.

"Elfyni näol on tegemist sõitjaga, keda olen juba pikemat aega jälginud. Ta on võimeline igal pinnasel kihutama võidu nimel, kuid lisaks võib ta olla ka väga tark piloot ning tuua koju kindlaid punkte," iseloomustas Mäkinen britti.

"Kallet tean ma juba väga varasest ajast ning minu jaoks on kogu aeg olnud päevselge, et temas on peidus midagi erilist. Tal on veel väga paju õppida, kuid usun, et ta on selleks sammuks valmis," sõnas soomlane