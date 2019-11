Ogier'l on silme ees vaid üks siht: tulla uuesti maailmameistriks 

Kuuekordne maailmameister Ogier lõi ühes kaardilugeja Julien Ingrassiaga Jaapani autotootja tiimiga käed üheks aastaks. Evans ja Scott Martin kihutavad Toyotaga järgmised kaks aastat nagu ka Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen.

"Meie sihid on kõrged: tulla uuesti maailmameistriteks. Meie sõitjatekooslus on päris põnev. Olen Elfyniga varasemalt koos töötanud ning tean täpselt, mida ta tiimile annab. Kalle on juba praegu ennast kõvasti tõestanud: ta on metsik talent ning olen kindel, et ta areneb meeletu kiirusega.

Meie kõigi jaoks on tegemist uue masinaga ehk algus toob endaga kaasa palju õppimist, kuid anname endast parima, et võimalikult kiiresti võimalikult kiireks saada," sõnas Ogier lõpetuseks.

Enim on kuuekordselt maailmameistrilt õppida Rovanperäl, kes teeb tuleval aastal oma WRC-debüüdi. Tõsi, neljarattaliste põrgulistega on 19aastane pedaalitallaja Soome teedel kilomeetreid mõõtnud juba varemgi, esimest korda lausa kolm aastat tagasi.

"Iga noore rallisõitja unistus on jõuda lõpuks WRC-masinasse ja nüüd on see minu jaoks reaalsus," sõnas sarnaselt Ogier'ga väga elevil olnud Rovanperä.

"On imetlusväärne, kuidas Tommi on kõik need aastat mind usaldanud ning on väga tore, et saan nüüd olla tema tiimi täieväärtuslik liige. Järgmine aasta saab olema väga nõudlik. Minu suurimaks väljakutseks on uue autoga kohaneda ning uute rallidega tutvumine.