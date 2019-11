Toyotaga liitunud Briti ralliäss: tahan sammu edasi astuda! 

Värske tööandja kohta jagus Evansil vaid kiidusõnu.

Samal teemal WRC AMETLIK! Toyota asendab Ott Tänaku Sebastien Ogier’ga "Toyota Gazoo Racinguga liitumine on mulle hea võimalus ja olen väga põnevil. Meeskond on pärast kolm aastat tagasi sarjaga liitumist olnud väga edukas ning loodan sellest osa saada. Tommi on olnud ise väga edukas sõitjana ning teab, mis sellisel tasemel esinemine pilootidelt nõuab. Siiani on temaga asjad hästi sujunud ja ootan väga meeskonnaga tutvumist, kui uueks hooajaks valmistume," sõnas Evans.

30aastane waleslane lisas, et möödunud ralliaasta kulges tal üle kivide ja kändude, kuid uuest tulevasest hooajast ootab ta enamat.

"2019. aasta oli meie jaoks keeruline. Vigastuse tõttu kolmest rallist loobumine oli mõõnaks, kuid olid ka mõned tugevad tulemused ja esitused, kui etapivõitude ja poodiumikohtade nimel võistlesime. Nüüd tahan sammu edasi astuda, võita rohkem rallisid ja näha, mis uues peatükis võimalik on. Uuesti Sebastieniga töötada on ka tore: kogemus ning edu teevad temast suurepärase meeskonnakaaslase," lausus Evans.

M-Sporti, kellega ralliässal üks etapivõit teenida õnnestus, jääb ta meenutama heade sõnadega.