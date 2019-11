WRC Meeskonnata jäänud Latvala loodab tulevasel aastal paaril rallil osaleda Ohtuleht.ee , täna, 18:41 Jaga: M

Jari-Matti Latvala. Foto: AFP/Scanpix

Täna saabus kinnitus, millises koosseisus Toyota meeskond tulevasel hooajal jätkab. 2020. aastal on Tommi Mäkineni juhendatava tiimi pilootideks Citroenist lahkunud Sebastien Ogier, varasemalt M-Sporti kuulunud Elfyn Evans ja 19aastane talent Kalle Rovänperä. See tähendab aga, et meeskonnas viimased kolm aastat veetnud Jari-Matti Latvala peab hakkama otsima teisi võimalusi, et WRCs jätkata.