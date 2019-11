Toyota meeskonna pealik andis mõista, et Ogier'd ei ostetud välja 

35aastase pranstlase jaoks on tulevane hooaeg karjääri viimane. Sestap on Ogier' leping Toyotaga üheaastane. See-eest Evans on Jaapani autotootja meeskonna piloodiks vähemalt järgmisel kahel hooajal.

"Läbirääkimised olid pikad, kuid läksid sujuvalt. Ogier hakkab kindlasti tiitli nimel võitlema. See on meie eesmärk. Me pole veel otsustanud, kes meie esipiloot on. Kõik sõitjad on ühel joonel. Evans on väga kogenud ja tasakaalukas piloot," sõnas Mäkinen Yle.fi-le.