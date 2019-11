Jäähoki Red Bull annab Eesti hokitalendile tiivad Karl Juhkami , täna, 21:28 Jaga: M

PUNANE PULL! Robert Arrak sahistab tänavu hokivõrke Alpi liigas, kus on sihile jõudnud juba seitsmel puhul. Foto: Red Bull Eishockey Akademie

„Taksojuhid on rääkinud, et kui tuleb uus inimene ja palub ennast sõidutada Red Bulli akadeemiasse, siis neil pole halli aimugi, kuhu teda täpsemalt viia.“ Just niimoodi kirjeldab Eesti jäähokikoondislane Robert Arrak (20) Austrias Salzburgis asuvat massiivset spordikompleksi, mis on tänavu sügisest ka tema uueks koduks.