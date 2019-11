Soome meedia: Mäkinen ei kaotanud Tänaku lahkumisega midagi 

Kuuekordne maailmameister Ogier lõi ühes kaardilugeja Julien Ingrassiaga Jaapani autotootja tiimiga käed üheks aastaks. Evans ja Scott Martin kihutavad Toyotaga järgmised kaks aastat nagu ka Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen.

"Tommi Mäkinen on teinud ära suurepärase töö, et selline sõitjatekooslus kokku panna. Esialgu arvasin, et Tommi jäi pärast Ott Tänaku lahkumist kindlaks kaotajaks, kuid enam ma nii ei ütleks," kirjutas Tahko ning viitas tänavusele meeskondlikule arvestusele, kus Toyota jäi Hyundai järel teiseks. "Ütleksin, et Toyotal on tuleval hooajal läbi aegade tugevaim kooslus."

Eriti kiitis põhjanaaber Kalle Rovanperä palkamist, kes on tema arvates võimeline juba uuel aastal sõitma soomlasele tuttavamatel rallidel poodiumikohtadele. "Kalle näitas WRC2 klassis, et ta on võimeline võidu nimel kihutama. Nüüd saab ta kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier' ja Elfyn Evansi kõrval rahulikult WRC-auto saladusi tundma õppida," leidis Tahko.

Samas utsitas soomlane ajakirjanikke ning fänne oma ootusi Rovanperä osas tagasi tõmbama: "Me peame andma talle aega autoga kohanemiseks ning oma kiiruse leidmiseks. Kuid ta on kindlasti võimekas."