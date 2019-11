Tommi Mäkinen leiab, et Tänak võib oma otsust veel kahetsema hakata 

Veel mõnda aega tagasi valitsesid soomlase peas aga teistsugused mõtted, sest ta üritas taastuda faktist, et värske maailmameister Ott Tänak otsustas Jaapani autotootjale selja keerata ja siirduda Hyundai manu.

Neljakordse ilmameister leidis ka oma kogemusele tuginedes, et teise tugeva sõitjaga ühte paati astudes võib alus võrdlemisi kergelt loksuma hakata. "Minu hinnagul on tegemist väga keerulise tiimivahetusega. Kuidas suudab Tänak uue masinaga kohaneda? Mis juhtub siis, kui ta on Hyundais edukas? Kumb on kiirem, kas tema või Thierry Neuville? Rallifännide jaoks tõotab tulla huvitav aasta!"