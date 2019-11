Mäkinen ei mõista Märtini kriitikat: mina asju nii ei näe 

„Juba eelmine aasta oli Toyotas väike kriis ja kõige lihtsam pole sealne keskkond olnud," rääkis Märtin, kelle sõnul oli Mäkinenil pikka aega võimalik eestlasega leping sõlmida. "Õige aeg oli siis, kui asjad olid laual. Näiteks augustis ja septembris olid veel kõik võimalused olemas. Kui aga jalgpallis läheb väravavaht ühel hetkel pingile istuma, on suur tõenäosus, et vastane lööb värava," ütles Tänaku mentor.

Markko Märtin Foto: Reigo Teervalt

Lisaks ei mõistnud Mäkinen, miks heitis Märtin halba valgust Toyota töökultuurile. "Mina ei näinud seda üldse nii," vastas soomlane. "Rallide ajal on mõistagi koormus väga intensiivne, kuid meie ala juures on see normaalne. Piloot keskendub sõitmisele ning tahab ainult võita ja kui midagi ei lahendata piisavalt kiirest, võib see muidugi keskkonda mõjutada, kuid see kõik on tehnikaspordi üks osa."