KOHAD TÄIS! Vormel 1 sarjas said selgeks kõik uue hooaja sõitjad 

Williamsi asetiimipealik Claire Williams kommenteeris Latifi palkamist järgnevalt: "Mul on hea meel teatada, et Nicholas teeb sammu edasi ning hakkab George [Russelli] kõrval juhtima meie teist masinat. Oleme Williamsis tõsiselt üllatunud, mida ta tänavu F2-s on saavutanud ning sellele kõigele tuleb juurde lisada ka tema kaadritagune töö testisõitjana. Nicholas on juba praegu Williamsi meeskonna täieõiguslik liige ja ootame põnevusega, kuidas ta oma uues rollis hakkama saab."