Rally Estonia võimalus? MM-kalendrisse kuuluvat etappi ähvardab ärajäämine 

Nimelt on oktoobris alanud protestid riigis elu pea peale pööranud ning MM-etapi korraldajad kardavad, et säärastes tingimustes pole neil võimalik Concepcioni linna ümbruses peetavat MM-etappi läbi viia.

Selle nädala alguses puhkesid üle kogu riigi vägivallalained, millest ajendatuna kutsusid ralliisad kokku kriisikoosoleku. Mitteametliku info kohaselt teatab Tšiili ralli peakorraldaja Felipe Horta reedel, et tuleva aasta aprillis toimuma pidanud etapp jäetakse ära ning uue ralli korraldamise ettepanek tehakse Hispaaniale, kes pidi esiti tegema vaheaasta.

Ralli Eestisse toomine siinsete kevadiste teeolude tõttu liiga tõenäoline pole. Küll kinnitab see Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava oktoobri lõpus öeldut , et säärasteks olukordades tasub valmis olla, sest kunagi ei tea, millal midagi võib juhtuda ja heas mõttes sülle kukkuda.

"Meie eesmärk on FIA-le, promootoritele ja WRC tiimidele olla heaks partneriks. Mitte kunagi ei tea, millal mõnel kalendris oleval rallikorraldajal tekivad mured või tekib rotatsioon. Kõige tähtsam on, et oleksime valmis ja pingil istujatest eesrinnas või esimesed. Kui võimalus tekib, peame suutma kiiresti reageerida," sõnas kuu aega tagasi.