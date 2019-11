Rally Estonia võimalus? Selgus, et MM-kalendrisse kuuluv etapp jääb ära

Põhjused, miks rallit ei toimu, on seotud oktoobris alanud protestidega, mis on riigis elu pea peale pööranud. MM-etapi korraldajad kartsid, et säärastes tingimustes pole neil võimalik Concepcioni linna ümbruses peetavat MM-etappi läbi viia.

Selle nädala alguses puhkesid üle kogu riigi vägivallalained, millest ajendatuna kutsusid ralliisad kokku kriisikoosoleku. Mitteametliku info kohaselt teatab Tšiili ralli peakorraldaja Felipe Horta reedel, et tuleva aasta aprillis toimuma pidanud etapp jäetakse ära ning uue ralli korraldamise ettepanek tehakse Hispaaniale, kes pidi esiti tegema vaheaasta.

Kalle Rovanperä kaardilugeja Jonne Halttunen säuts iseloomustab samamoodi riigis valitseva olukorra tõsidust: "Mul on Tšiilis mõned sõbrad ja nad on mulle öelnud, et neil on käimas põhimõtteliselt kodusõda. Olukord on väga ekstreemne ning nende sõnul paranemise märke pole."