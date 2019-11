Kuulsa rallimänedžeri vastus Märtinile: kui temasugune kritiseerima hakkab, siis jätan talle tema arvamuse 

Märtin, kes on karjääri jooksul viis MM-etappi võitnud, arvab, et Johukit ei tasu liiga kõrgelt hinnata.

“Jouhki viimane maailmameister jääb eelmisesse sajandisse ja see on Mäkinen. Siis tuli Marcus Grönholm ja sai vaatamata Jouhki vastuseisule oma võimaluse. Hiljem on sõitjakohti rahaga ostetud ning paljude andekate pilootide karjäärid ära rikutud. Kui sul on palju raha, võid osta kõike ja saavutada edu enne teisi,” sõnas Märtin soomlasest rallimänedžeri kohta DELFIs.