Korvpall Korvpallitalente aitav treener: „Kui meestel on selline tahe olla teistest parem, siis kes olen mina, et pole nõus aitama?“ Henry Lääne, Jarmo Jagomägi , täna, 22:00 Jaga: M

TALENT: USAs tugevas Saint Mary'se ülikoolis palliva Matthias Tassiga (palliga) suhtleb Sixten Tomingas väga tihti. Järgmisel aastal siirdub samasse kõrgkooli Leemet Böckler. Foto: Scanpix / AFP

„Kui rääkida minu korvpallurikarjäärist, tuleb mulle alati meelde Janar Soo ütlus: et nimetada seda karjääriks, pead olema midagi saavutanud. Mängisin kolm aastat Eesti meistriliigas, aga päris jalgu alla ei saanudki,“ räägib Sixten Tomingas. Olgugi et tema palluritee jäi lühikeseks, on 28aastane tegus mees treenerina aidanud mitmeid Maarjamaa andekaid noori. Suvel individuaalselt rassimine on tema silmis korvpallitalendile möödapääsmatu.