Arsenal lebab 27 aasta sügavaimas augus 

See pikendas Arsenali võiduta seeria kõikide sarjade peale seitsme mänguni (viis viiki, kaks kaotust), mis tähistab statistikaagentuuri Opta andmetel viimase 27 aasta halvimat jada.

Arsene Wengeri 1235 kohtumise pikkuse ametiaja jooksul säärast mõõna ei kogetud, viimati läks Londoni klubil sama kehvasti 1992. aasta alguses, kui peatreener oli George Graham. On vist liigne märkida, et praeguse juhendaja Unai Emery töökoht on seoses kehvade tulemustega tõsises ohus.