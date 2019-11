Kataloonia ralli peakorraldaja: meie ei täida Tšiilist kalendrisse tekkinud auku 

Esiti näis loogilise asendusena Kataloonia ralli, mis teeb järgmisel hooajal vaheaasta, kuid võidukihutamise peakorraldaja Aman Barfull kinnitas Hispaania väljaandele AS, et aastane paus jääb kehtima.

"On praktiliselt võimatu, et Kataloonia ralli täidaks selle augu. Esiteks pole meil raha, sest sponsorid on juba suunanud ressursid mujale ning enam pole võimalik neid ümber suunata," sõnas Barfull.

"Teiseks on see kuupäev väga lähedal (Tšiili ralli oli planeeritud 16.–19. aprillile - M.T.), mis tähendab, et sisuliselt pole testimiseks aega. Viimaseks, tiimid eelistavad, et oleks üks test vähem."

Ralli Eestisse toomine ei tundu siinsete kevadiste teeolude tõttu liiga tõenäoline, kuid kinnitab Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava oktoobri lõpus öeldut, et säärasteks olukordades tasub valmis olla, sest kunagi ei tea, millal midagi võib juhtuda ja heas mõttes sülle kukkuda.