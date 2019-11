Soome rallilegend: Latvala olukord on halb 

"Jari-Matti olukord on halb, sest tema rallikirg on meeletu ja ta pole vana mees," sõnas põhjanaabrite rallilegend Markku Alen väljaandele Ilta-Sanomat.

"Inimesed võivad ju mõtelda, et ta saab sõita Soome ja Rootsi MM-rallidel, aga see tähendab, et kogu panus tuleb panna neile võistlustele. Säärases olukorras jäävad inimestele meelde vaid võidud. Kas see paneb talle jälle liiga palju pingeid peale?"