Endised Rootsi tippsuusatajad: kahtlustasime Veerpalu juba sportlaskarjääri ajal keelatud tegudes 

Nii Per Elofsson kui ka Anders Södergren tunnistasid, et kahtlustasid Veerpalu juba sportlaskarjääri ajal hämarates tegudes.

"Järelikult on tema seotuse kohta piisavat tugevad tõendid," lausus rootslane Elofsson alustuseks. "Ei saa varjata, tema tulemused sportlasena kõikusid meeletult. Kõrvalt tundus, et ta jõudis tihtipeale heasse vormi täpselt tiitlivõistlusteks ning kuskil elutses kahtluseuss, et ta on oma keha turgutanud keelatud võtetega. Ta lihtsalt läks mõnel puhul tohutult paremaks."