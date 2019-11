Mäkinen: minule jäi mulje, et Ott oli see, kes ei tahtnud meiega jätkata 

„Juba eelmine aasta oli Toyotas väike kriis ja kõige lihtsam pole sealne keskkond olnud," rääkis Märtin, kelle sõnul oli Mäkinenil pikka aega võimalik eestlasega leping sõlmida. "Õige aeg oli siis, kui asjad olid laual. Näiteks augustis ja septembris olid veel kõik võimalused olemas. Kui aga jalgpallis läheb väravavaht ühel hetkel pingile istuma, on suur tõenäosus, et vastane lööb värava," ütles Tänaku mentor.

Täna palus Mäkinenilt kommentaari ka Soome ralliportaal rallit.fi. "See ei kõla minu jaoks loogilisena. Tuleb välja, et mul pole halli aimugi, kuidas meeskonda juhtida," kumas soomlase vastusest läbi sarkasm.

"Üldiselt ei pööra ma sellistele kommentaaridele tähelepanu, kuid kuna see tuli selliselt härrasmehelt, siis otsustasin seda lugeda. Ma vajusin tõsiselt hämmingusse, kui seda lugesin. Ma ei tundnud ennast üldse ära. Mul pole aimugi, mille põhjal ta sellist juttu räägib," jätkas Mäkinen.

"Minule jäi ridade vahelt lugedes hoopis mulje, et Ott oli see, kes ei tahtnud meiega jätkata. Või oli seal ka Markko käsi mängus. Igatahes, nii oli. Aga kõigil on võimalik öelda seda, mida nad tahavad. Meil pole vajadust kogu aeg teisi kritiseerida. Ajame rahulikult oma asja ja jätame teised rahule," sõnas Toyota tiimipealik lõpetuseks.