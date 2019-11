Raskuste kiuste punktikohale sõitnud Kilp: eks see väike üllatus oli 

Tulemus liigitub kahtlemata üllatuste kilda, sest Kilp valmistus hooajaks ilma konkreetse tiimi ja abipersonalita. Ühtlasi on ta ainuke Eesti meeste koondise liige. "Kui üldpilti vaadata, siis on tulemus pigem väikene üllatus," leiab ka päevakangelane, "aga kui vaadata tagasi eilsele ja üleeilsele, siis tundsin ise küll, et olen võimeline 30 sekka sõitma."

Lõpuprotokollist, mille esimesel real triumfeerib norralase Johannes Hösflot Kläbo nimi, leiab Kilbi 17. positsioonilt, mis tähistab eestlase MK-karjääri paremuselt kolmandat tulemust. Huvitaval kombel pärinevad kaks tippresultaati samuti Ruka klassikasprindist: 2017. aastal saavutas ta seal 11. ja aasta varem 13. koha.

Kilp ei arva, et Ruka rada talle teistest kuidagi rohkem meelepärasem oleks, kuid toob välja kõikide heade tulemuste ühisnimetaja – ilm. "Kuidagi on juhtunud nii, et alati on ilm olnud veidi raskem, kergelt lumesajune, mis hooldemeestele sobib," sõnab ta.

Abilistena olid Rukal kaasas Riho Roosipõld ("tema nimetus oleks äkki peatreeneri kohusetäitja") ning Andreas Nurk, kes tegid mõlemad väga tihedat koostööd Soome koondise hooldemeestega ehk eestlaste Raul Seema ja Are Metsaga. "See oli väga positiivne, et leidsime tänu headele inimestele sellise variandi. Kuna siin sadas, siis oli hea suusa leidmine paras proovikivi, aga see õnnestus ja lisaks saime selle ka hästi pidama," on Kilp abilistele tänulik.

Kui hooaja eel oli meie ainsal A-koondislasel mure, kas Eesti Suusaliidul on piisavalt raha, et sportlasi üldse MK-etappidele saata, siis vähemalt Rukale said Kilp, Martin Himma ja Henri Roos alaliidu toel. "Sellele etapile nad panustasid ja arvan, et suudavad aidata ka järgmistel etappidel," kostab Kilp. "Eks nad panustavad nii paljuga kui saavad ja siis hooaja lõikes kuuleb, kuidas see rahaline seisund on."

Ühtlasi avaldas Pyeongchangi olümpia klassikasprindi 18. mees lootust, et äkki on tema hea tulemuse toel alaliidul natukene lihtsam uuesti sponsorite ustele koputada ning öelda, et murdmaasuusatamine päris surnud veel pole.