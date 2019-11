HÕISSA! Kaia Kanepi kaval rebasekäik tasus ennast ära 

Eestlanna andis ennast turniirile, kus tohivad osa võtta vaid maailma esisajast väljaspool olevad tennisistid, üles, kuna see on praktiliselt viimane võimalus saada enne Austraalia lahtiste loosimist juurde edetabelipunkte. Nimelt asub Kanepi maailma edetabelis hetkel 105. positsiooni ning oleks üks esimesi, kes aasta esimese suure slämmi turniiri põhitabelist välja jääks.

Tšehhis oli haapsallanna miinimumeesmärgiks just poolfinaalkoht, mille ta täna rootslanna Caijsa Wilda Hennemanni 6:2, 6:1 alistamisega teenis. Nimelt annab see talle juurde kuus edetabelipunkti ning tõstab Kanepi WTA edetabeli 102. reale, millest piisab, et Austraalia lahtistele otse peale saada.