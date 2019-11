WRC OOTAMATU PÖÖRE! Ogier ihkas ise Toyota leeri ja lõi Citroenile noa selga Toimetas Karl Juhkami , täna, 19:31 Jaga: M

Sebastien Ogier' kavalalt naeratamas. Foto: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Ralliringkondades on kõvasti ajusid ragistatud, et välja selgitada, kuidas kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier ikkagi Toyota leeri jõudis, arvestades, et tal oli Citroeniga kehtiv leping. Ilta-Sanomati ajakirjanikud esitasid selle kohta oma teooria.