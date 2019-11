„Tahtmata Tänakut ja teisi piloote solvata, aga Ogier' palkamisega tõusis favoriidiks Toyota.“ 

WRC avaldas oma kodulehel kommentaari Toyota meeskonna uue hooaja komplekteerituse kohta ning Õhtuleht avaldab selle täismahus.

Kõik kes mõtlevad selle üle, kuidas Ogier küll uue autoga kohaneb, peaksid kohe oma aja raiskamise lõpetama. Ta saab hakkama. Ta on tõestanud ennast ühe kohanemisvõimelisema piloodiga autoralli ajaloos.

Juba sel hetkel, kui ta kodustel prantsuse mägiteedel Yarise rooli istub, on ta kohe üks favoriite [Monte Carlo] ralli võidule. Ja see võit tuleks juba neljanda erineva auto roolis ja viie aasta jooksul. Aga nagu me ütlesime... kohanemisvõimeline.

Ogier' palkamisega tõusis Toyota tagasi favoriidistaatusesse. Tahtmata kuidagi solvata varasemalt nende palgal olnud sõitjaid, sealhulgas valitsevat maailmameistrit Ott Tänakut, kuid selline suur üleminek saadab kogu meeskonnale selge ja üheseltmõistetava signaali.

Kuidas Mäkinen seda sõnastaski? "Teame kõik kui tugev Sebastien on. Fakt, et meil õnnestus tema kaliibriga sõitja enda leeri meelitada, räägib nii mõndagi sellest, mis mida oleme [Toyotas] lühikese ajaga saavutanud."

Tegemist on vastastikuse austusega. Ogier' oli vaevalt 15aastane, kui Mäkinen võidutses nendel teedel, mis möödusid tema ukse eest. "Ma mäletan teda selles punases autos," on Gapist pärit prantslane öelnud. "Mu esimene rallimälestus on Tommi triumf Montes."