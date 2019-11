Norra suusastaar eestlaste dopingukaristusest: eluaegne olnuks kõvasti etem! 

Norra suusatamise suurnimi Martin Johnsrud Sundby leiab aga, et eestlased pääsesid liiga leebelt. "See [otsus] on küll loogiline, kuid eluaegne karistus olnuks kõvasti parem, kuna räägime päris karmist asjast," tulistas täna Ruka klassikasprindis 46. kohaga piirdunud kahekordne olümpiavõitja Hela Gotlandile.