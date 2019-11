VIDEO | OOTAMATU! Seina ramminud Vettel avas soomekeelsete roppuste laeka 

"Ei saatana per*e vi**u perjantai," kirus Vettel vahetult enne masinast väljumist. Perjantai on reede, muus osas on tõlge ilmselt üleliigne. Annab tunda, et Vettel veetis neli aastat (2015–18) Ferraris koos Kimi Räikköneniga.