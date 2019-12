WRC-sarja ootab tõenäoliselt ees võimuvahetus, nimekas tegija kaalub taandumist 

Anonüümsete allikate sõnul pole kindel, kui suur on Michelini soov end MM-sarjaga siduda. Sahistatakse, et varsti loobub rehvigigant autoralli koorekihi võistluse rahalisest toetamisest. Tõsi, tehasetiimidele tarniks Michelin autode "jalavarje" edasi.

Samad allikad räägivad, et kõige tõenäolisemalt saab järgmise rehvilepingu MRF. India firma on endale palganud ralliringkondades kuulsa rehvieksperdi Fiore Brivio, kes on varem töötanud näiteks Pirellis, ning väidetavalt on just nemad nõus kontrahti eest kõige suuremat tasu maksma.