Max Verstappen kavatseb Hamiltoni troonilt tõugata: ma ei karda Lewist absoluutselt 

"Ma ei karda Lewist absoluutselt. Vastasel juhul oleks parem koju jääda," sõnas Verstappen Abu Dhabi GP eel Briti ajalehele The Sun. "Kui ma ei tuleks plaaniga võita, siis poleks mõtet üldse tulla. See oleks vale suhtumine."

Mercedese mehi pole tal matemaatiliselt võimalik püüda, seega peab ta keskenduma Charles Leclerci (Ferrari) selja taga hoidmisele. Praegu on hollandlase edu 11 punkti.

"Tahan, et inimesed mõtleksid "jube igav, et Verstappen võidab iga kord". Arvan, et ma ei pea keskenduma Lewise nõrkustele, vaid pean arenema tema tugevates omadustes ehk järjepidevuses ja kiiruses. Palju pole vaja muuta, see hooaeg on olnud päris hea.