Vormel 1 Lewis Hamilton parandas F1-hooaja viimases kvalifikatsioonis oma võimsat rekordit Ohtuleht.ee , täna, 16:11 Jaga: M

Lewis Hamilton. Foto: XPB

F1-sarja hooaja viimase ajasõidu võitis Lewis Hamilton, kellele see on karjääri 88. parimaks stardikohaks. Selles arvestuses on teine Michael Schumacher (68).