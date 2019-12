Malcolm Wilson andis M-Spordi uue hooaja sõitjate osas selge vihje 

See hõlmab ka teadet M-Spordi WRC-sarjas jätkamise kohta, kuid tiimipealik Richard Milleneri sõnul selle pärast liigselt muretsema ei pea.

Samal teemal WRC Väiksema eelarvega M-Sport ei kavatse rahakamate konkurentide pilli järgi tantsida "Kõik on veel lahtine, kuid tahame järgmisel hooajal ikkagi jätkata ning tegeleme juba reiside planeerimise ja logistikaga," sõnab britt, keda duubeldab ka endine boss Malcolm Wilson: "Nagu tavapärane, tahame igal rallil välja panna kaks masinat, sest ühe autoga reisimine poleks mõistlik ei majanduslik ega sportlikult."

Seega edasi pilootide juurde. Kõigi eelduste kohaselt istub ühe Ford Fiesta rooli soomlane Teemu Suninen, kes on sinise neljarattalisega kihutanud ka viimasel kolmel aastal. Sellele viitas mõned nädalat tagasi ka Millener, kui lausus, et "loodame, et jätkame koos Teemuga, kuid me pole veel valmis sõitjate nimekirja avalikustama.“ Kuna aga tiimi senine esipiloot Elfyn Evans lahkus Toyota leeri, on teise sõitja koht samuti prii ning võimalikke kandidaate rohkem kui üks.

Uue hooaja eel on jätkuvalt lepinguta Craig Breen (29), Andreas Mikkelsen (30), Kris Meeke (40), Gus Greensmith (22), Hayden Paddon (32) ja Esapekka Lappi (28). Kontrahtita on ka Jari-Matti Latvala (34), kuid soomlane on meediale juba sõnanud, et soovib uuel aastal Toyotaga osaleda kahel kuni viiel rallil.

Wilson andis Saksamaa väljaande Rallye Magaziniga suheldes mõista, et nemad soovivad panustada noorele talendile. "Tahaksime komplekteerida ennast pigem noorte sõitjatega, kellega ühes aastate jooksul areneda ning neid maailma tippu viia," sõnas ta.

Eelpool nimetatud pedaalitallajatest on kõige vähem aastaid turjal 22aastasel Greensmithil, kuid paraku on temal ka kõige vähem kogemust – britt on WRC-masina roolis istunud vaid kolmel võidukihutamisel.

Vanuselt järgmine on Lappi, kelle palkamise kasuks räägib ka fakt, et tegelikult laekub tema uue aasta töötasu Citroenilt, kellega tal oli leping 2020. aasta lõpuni.