Jooksukuningas haaras enda nimele järjekordse maailmarekordi 

23aastane ugandalane, kelle auhinnakapis on ka 2017. aasta MM-hõbe, parandas Keenia staieri Peonard Patrick Komoni üheksa aasta tagust tippmarki 6 sekundiga.

"See on olnud täiesti imeline aasta, ma ei suuda seda siiani uskuda," vahendab BBC Chepetegei sõnu, kelle nimel on ka 15 km maanteejooksu maailmarekord (41.05).