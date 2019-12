Talihärma ilus avastart rõõmustas peatreener Tobrelutsu: „Super hooaja algus!“ 

"Päris paljudes asjades tundsin, et need polnud veel päris need. Tiirus tundsin ennast väga ebakindlalt, mistõttu lasin aeglaselt. Sõidu osas polnud hullu, aga polnud ka väga head minekut. See oli esimene start sel aastal ja punktid on käes. Tänase päevaga saab rahul olla ja arvan, et siit on hea edasi minna," sõnas Talihärm ETV otse-eetris.