Ripakile jäänud Citroeni WRC-masinad – kas põhjus hoiupõrsa katki löömiseks? 

Tänavu Toyota meeskonnas sõitnud, kuid uueks hooajaks töökohata jäänud Jari-Matti Latvala on kindel, et WRC-masinad leiavad kellegi poolt praktilist kasutust.

"Praegu on vähemalt kaks või võib-olla isegi kolm täiesti valmis WRC-masinat teel Austraaliast tagasi ning täiesti sõiduvalmis. Eeldan, et need võetakse mingil kujul ikkagi käiku," sõnas uuel hooajal Toyota Yarisega mõnel rallil startiv Latvala rallit.fi-le.