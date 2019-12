Kaarel Täll | Vaikimise õppetund

Andrus Veerpalu võitis suvel Alutagusel oma vanuseklassis rullsuusavõistluse. Ta naasis justkui normaalellu, kuid Eesti Päevalehe intervjuupalvele vastast ta üheksa sõnaga: „Ei, ma ei räägiks. Ega mul polegi midagi rääkida.“

Käes on detsember. FIS määras Alaverile ja kahele Veerpalule nelja-aastased võistlus- ja suusatamises tegutsemise keelud. Seda on võimalik veel edasi kaevata. Alaver kannab Eestis tingimisi vanglakaristust. Uurimised jätkuvad nii Austrias kui ka Saksamaal. Uued uudised on ukse ees. Spordipettus võib piiri tagant kaasa tuua karme karistusi.

Üksikud sõnad ehk peaaegu vaikimine annab kindlasti edasi inimeste valu ja segadust. Taamal elavad aga oma igapäevaelu Karel Tammjärv ja Algo Kärp.

Tõendatud rikkumine oli ju kõigi jaoks üsna ühesuguses kategoorias: FIS määras kõigile sama karistuse. Neli aastat. Aeg lendab kiiresti ja ühel päeval on nad oma karistused kandnud ja oleksid justkui taas legitiimsed suusamaailmas tegutsema.

Kõik nad on spordipetised. Juriidiliselt üsna sarnased, kuigi võib eeldada, et vanemate meeste südametunnistus on ilmselt mustem. Aga kõige selle taustal on huvitav võtta arvesse Eesti spordikogukonna sisetunnet.

Ilmselt on dopinguteema üle arutletud igas eestlase perekonnas. Peaaegu kõik, kellega olen isiklikult suhelnud, tunnistavad, et Tammjärve ja Kärbi puhul on see sisetunne helgem.