TOHOH! Pariisi linnapeaks kandideeriv endine vutiäss tõmbaks 2024. aasta olümpiamängudele kriipsu peale 

Vähemalt nõnda väitis 18 korral Prantsusmaa koondist esindanud Dhorasoo laupäevaõhtuses jutusaates "On n'est pas couché".

Samal teemal Olümpia Prantsusmaa, mis toimub? "Võime olümpiamänge või mõnda muud suurt spordisündmust korraldada, kui see on tõesti spordisündmus. Aga mitte siis, kui see on ökoloogiline ja sotsiaalne katastroof, mis eksisteerib selleks, et ametnikke teenida ning planeeti saastada," sõnas karjääri jooksul muuhulgas ka Lyoni, Milani ja Pariisi Saint-Germaini esindanud endine poolkaitsja.

Tema sõnul on kahetsusväärne, et nii suuremõõteline projekt sai rohelise tule rahvaga konsulteerimata. "See ei too Pariisi elanikele mitte midagi, kuid vältab 15 päeva. Ja nende 15 päeva nimel tahame sundkorras ümber asutada ligemale 400 inimest. Seda sellepärast, et ehitada olümpiaküla ja ujumisbassein," loetles Dhorasoo tema jaoks mõistetamatuid põhjuseid.

"Me sunnime inimesi kolima! Alles olümpia korraldusõigust saades selgus, et siia on vaja basseini. Enne polnud see kordagi päevakorral," jätkas ta.