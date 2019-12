Spordivaria „Fitnessinaised on ühed kõige ilusamad üldse!“ Jarmo Jagomägi , täna, 21:30 Jaga: M

GALERII

TRIUMF! 17aastane Christin-Amani Kiivikas võitis bikiinifitnessi juunioride Eesti meistritiitli, täiskasvanute arvestuses teenis ta kolmanda koha. Foto: Aldo Luud

„Rääkida meile meeldib. Suu peale kukkunud pole. Usun, et see on temalt päritud,“ tunnistab Eesti esikulturisti Ott Kiivikase tütar Christin-Amani, et ladusa sõnaseadmise on ta geenidega kaasa saanud.