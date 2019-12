Hamilton armastust ei otsi: ma näen hetkel ränka vaeva, et koeri elus hoida 

"Kahjuks olen sunnitud teile teada andma, et abielu minu ja Emilia vahel on leidnud oma lõpu," säutsus Bottas nädala alguses. "Meie teed hakkasid karjäärivalikute tõttu lihtsalt liikuma eri suundadesse ning leidsime üheskoos, et targem on eraldi, ent sõpradena, edasi minna."

"Mõistagi on see kõik individuaalne, kuid olles rääkinud erinevate sportlastega, tundub see kõigi jaoks võrdlemisi sarnane olevat. Õnneks leidub ka neid, kes seda suudavad – vaadakem kas või Sebi," viitas ta sel nädalal kolmandat korda isaks saanud Sebastien Vettelile.