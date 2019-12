Norra suusaäss: plaan oli Niskanen järele aidata, et saaksime teda alandada 

"Meil oli kokkulepe, et püüan Iivo järele aidata, et saaksime teda alandada," sõnas Iversen Norra rahvusringhäälingule naerulsui. "Kõik läks täpselt plaanipäraselt."

Kläbo seisis intervjuu ajal Iverseni kõrval ja raputas pead, kui too rääkis Niskaneni alandamise plaanist. Kläbo ütles, et polnud sellest midagi kuulnud.

Koondise peatreener Eirik Myhr Nossum lisas, et taktika jääb suuresti sportlaste otsustada. "Nad on paremad suusatajad kui mina. Ainus, mida ütlesin, oli see, et Emil ei vedanud Niskaneni järele, vaid nad töötasid koos. Kläbo mõistis seda ja võttis natuke hoogu maha."