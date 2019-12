Kotsar tegi hooaja parima mängu. Treener: olen Maiki üle väga õnnelik 

Peatreener Frank Martin kõneles mängujärgsel pressikonverentsil eestlasest mitu minutit. "Rääkisin temaga eile hommikul mõnda aega. Ütlesin, et ta käiks õhtuti jõusaalis ja viskaks kolmeseid. Ta mängib praegu enesekindlalt, aga treenerina tahad näha kutte õnnestumas, kasvamas ja oma nõrkusi eemaldamas.

Kui Maik siit lahkub, siis pole enam Franki tema peale karjumas. Ei, kui omistad halbu harjumusi, siis nad helistavad ja ütlevad "tore, et tulla said, aga ära enam tagasi tule"

Seega on hea näha kutte saamas tugevamateks isiksusteks. Mitte füüsiliselt, füüsist on lihtne arendada, vaid vaimselt. Eelmisel aastal oli hetki, mil ma ei teadnud, kuidas Maiki aidata. Ta oli kaitses hea, kuid rünnakul mitte. Vaim ei lubanud tal rünnakul õnnestuda.

Ma ei saaks tema esituse üle õnnelikum olla. Tahan, et ta jääks agressiivseks. Ta muretses alati möödavisete pärast. Ütlesin, et lõpeta muretsemine. Ta võitleb ega korja lolle vigu. Ütlesin tagamängijatele, et Maik võtab nad kaitses paremini kinni kui tagamängijad ise. Olen Maiki üle väga õnnelik, vajame teda."