Magnus Kirt: kui ma poleks viisakas inimene, poleks ka minu sportlikel tulemustel mõtet 

Magnus Kirdi sõnul on isa eeskuju olnud tema sportlaskarjääris meeletu. Suurem huvi odaviske vastu tekkis mehel alles 18-19aastaselt. “Oda hakkas küll hästi lendama, ent võtsin realistlikud eesmärgid – Tõrva ja Valga meistriks, seejärel juba Eesti meistriks. Noorena ma väga andekas ei olnud, aga tulemus tuli nipsust,” ütles ta.

Doha MM-i puhul närib Kirti sõnul teda vaid see, et polnud võimalik kahte viimast katset korralikult teha. “See ei oleks kirkamat medalit garanteerinud, aga oleks saanud anda endast maksimumi,” sõnas Kirt. “Kui oleks kuue katse peale teiseks jäänud, siis olekski olnud selge, et tegemist on keeruliste oludega.”

Vigastusest taastumine on Kirti sõnul olnud normaalne. Meeskonnaga jälgitakse ette nähtud plaani ega kiirustata liigselt. “Olen iga päev pärast vigastust käele korralikku trenni teinud. Harjutusi, massaaže ja kordusi on raske veel rohkem teha. Aga iga sekund enne olümpiat on hinnaline.”

Ükski sponsor pole pärast vigastust alt ära hüpanud. Kirti sõnul on nendega tekkinud lausa sõprussuhted, seega on toetajad tema selja taga ning keegi ei plaani lahkuda. “Aastaseid eelarvenumbreid ma täpselt öelda ei oska. Ideaalis võiks olla 90-100 tuhande [euro] vahel, aga vaatamata sellele, et seda summat ei ole varem veel kokku saanud, on kõik trennid tehtud.”

Kirti peetakse pigem tagasihoidlikuks meheks, ta ise ütleb, et räägib õigel ajal ja õiges kohas. Kui on huvitavad teemad või erilised asjad, siis võtab alati osa.

Sportlase sõnul on üks olulisemaid mantraid tema jaoks see, et olenemata tulemustest peab alati inimeseks jääma. “Kui ma poleks hea inimene, tasakaalukas ja viisakas, siis pole ju minu sportlikel tulemustel ka mõtet,” ütles ta.

Suurimaks eesmärgiks on Kirdi jaoks praegu see, et saaks jälle odaviset nautida. “Praegu keskendun ainult spordile ja tulevikule palju mõelnud pole. Kõik käigud teen ikkagi selleks, et olla varasemast parem sportlane.”