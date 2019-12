Tanel Kangert nooruspõlvest: mul ei olnud aega teismeline olla 

"Tanel on üks tore poiss olnud," kiitis ema. "Ta ei ole otsinud kunagi endast vanemaid autoriteete, vaid teab ise, mida tahab. Sõbrad on alati ümber olnud."

Mul polnud kunagi vaja otsida tähelepanu. Muidugi on asju, mida oleksin võinud mitte teha. Lollusi ja kiusamisi tuli ikka pundiga ette. Väikesed asjad, mis teistele võisid hinge jääda, aga mul ei olnud vaja otsida tunnustust. Siiamaani tean, et saan kõigega hakkama, mis endale eesmärgiks sean. Need on realistlikud, aga samas parajad porgandid. Ma leian alati kõrvaltee, kuidas jõuda sihini."