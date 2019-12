Norra tippsuusataja läheb koduse MK-etapi asemel jooksuvõistlusele, treenerile see ei meeldi 

Norra koondise peatreener Eirik Myhr Nossum ei kiida otsust heaks. Ta soovib, et kodusel MK-etapil oleks stardis parimad suusatajad ning usub, et Tönsethil on sel hooajal head võimalused võidelda MK-sarja kokkuvõttes kõrge koha eest.

"Ta kaotab sellega potentsiaalselt päris palju punkte, mida on keeruline tagasi võita," sõnas Nossum Norra rahvusringhäälingule. "Aga nagu varemgi ütlesin, ma ei seo teda Birkebeineri staadioni külge kinni. Ega peata lennukit. See on tema otsus."

Tönseth, kes saavutas möödunud nädalavahetusel Rukal 15 km klassikadistantsil 4. koha ning oli minituuri kokkuvõttes 7., selgitas, et tema jaoks on tähtsaim olla Tour de Ski koondises.

"Nossum nõustus, et mu tulemused on piisavalt head pääsemaks Tour de Ski meeskonda. Aga ta tahab mind ka Lillehammeris näha," märkis suusataja.

Tönseth lisas, et tänavune murdmaajooksu EM on tema jaoks harukordne võimalus, sest järgmisel kolmel talvel on ka suusatajatel tiitlivõistlus (MM, OM ja MM). Seega soovib ta praegu end jooksurajal proovile panna ja näha, milleks on ta võimeline võistlushooajal. Siiani on ta jooksuvõistlustel osalenud vaid ettevalmistusperioodil.

Mehed võistlevad murdmaajooksu EMil 10 225 meetri pikkusel trassil. Tönsethi ja teiste kõrval asuvad pühapäeval starti ka kolm eestlast: Olavi Allase (Tartu SS Kalev), Karel Hussar (TÜ ASK) ja Karl Mäe (Pärnu Altius).