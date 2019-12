Väike Eesti ujumiskoondis seadis EMiks suured eesmärgid 

Türgis baseeruvas profiklubis Energy Standard harjutav Zirk ütleb otsekoheselt, et tema rihib tippvormi kolme nädala pärast Las Vegases peetava rahvusvahelise ujumisliiga ehk ISLi finaalvõistluseks.

Üle-eelmisel pühapäeval püstitas Zirk ISLi Londoni-etapil 400 m vabaujumises Eesti rekordi 3.43,09. Pärast edukat etteastet tuli ta koju treenima. „Võtsin nädal aega enne Londonisse minekut koormuse täitsa maha, proovisin värskemaks saada. Enesetunne on käinud üles-alla.“

Ettevalmistusetapil pani Zirk ennast karmilt proovile. „Tegin liiga palju trenni, raske perioodi lõpus andis selg pisut tunda,“ arutleb ta. „Kõige raskemal nädalal pidin ujuma 75 kilomeetrit. Viimasel päeval oli ette nähtud kaheksa kilomeetrit, aga läbisin vaid kolm, andsin kehale puhkust.“

Eelülesandmise põhjal pidi Zirk EMil osalema koguni kuuel alal: 100 m, 200 m ja 400 m vaba-, 100 m selili- ning 100 m ja 200 m liblikujumises. Pühapäeva hommikul ütles ta Õhtulehele, et loobub 100 m seliliujumisest.

„Avapäeval on kavas nii 100 m liblikat kui ka 400 m vabalt,“ märgib Zirk. „Võib-olla tuleb liblikast loobuda. Kindlasti on võimalik mõlemal alal edasi saada, kuid arvan, et 400 meetris on mu potentsiaal suurem.“

400 m vabaujumises on Zirk tänavu Eesti rekordit parandanud kaks korda, häid aegu on ta näidanud ka teistel distantsidel. „Tahtsin iga stardiga aina kiiremaks muutuda. Siiani on mul olnud kolm võistlust ja tulemused on paranenud. Loodan, et jätkan samamoodi.“