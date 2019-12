Ronaldo täna Ballon d'Or'i galal ei osale, vaid võtab Itaalias vastu teist auhinda 

Tegu pole esimese korraga, mil Torino Juventuse ründaja pidulikult galalt puudub. Mullu, kui maailma parima mängija auhinna võitis horvaat Luka Modric, ei näidanud Ronaldo seal enda nägu. Korduvalt on niimoodi toiminud ka Lionel Messi, kes Ballon d'Or'i viimati 2015. aastal võitis.

Sel aastal on jalgpallimaailma prestiižseima individuaalauhinnale suurimad soosikud Liverpooliga Meistrite Liiga võitnud Virgil van Dijk ja Barcelonaga Hispaania meistriliigas triumfeerinud Lionel Messi.

Käesolev hooaeg on Ronaldole alanud raskelt. 16 mänguga on portugallane saanud kirja kõigest seitse tabamust. Võrdluseks: tänavu imelises hoos olev Robert Lewandowski on 21 mänguga kõmmutanud 27 väravat.