VIDEO ja FOTOD | LÄKS! Ott Tänaku tiimikaaslane andis 2020. aasta hooajale avapaugu

"Ootame väga tema tagasisidet. Ott pole veel meie masinaga sõitnud, nii et saab põnev olema, kuidas tal läheb," sõnas Hyundai tiimipealik Andrea Adamo. "Kõik on Otiga koostöö tegemise osas õhinal."

Muide, WRC-autode aerodünaamikale keskenduva maineka veebilehe wrcwing.tech eestvedaja Lluis Vazquez Vilamajo sõnas Twitteris, et esmapilgul on näha, kuidas Hyundai masin on võrreldes tänavusega veidi muutunud. Hispaanlase sõnul on neljarattalise põrgulise katusel asetsev õhuava parema aerodünaamikaga.