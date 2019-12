Mäkinen tunnistas, et Toyota trio lagunes juba enne Tänaku lahkumist 

Kuigi tiimipealik Tommi Mäkinen andis hooaja jooksul korduvalt mõista, et sooviks kogu triot säilitada ka 2020. aastaks, tuleb tagantjärgi välja muu info. Soomlane kinnitas rallit.fi´le, et Evansiga löödi käed juba oktoobris, Walesi ja Kataloonia rallide vahel. Tänaku lahkumine sai aga ametlikuks alles 31. oktoobril, mitu päeva pärast hooaja viimast etappi.

"Elfynil on kõvasti potentsiaali. Ta on kogenud ja mõistab kiiresti sõita kõigis oludes. Usun, et ta on meile väga hea täiendus," resümeeris Mäkinen.