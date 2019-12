AMBITSIOONI JAGUB! Hyundai võib koostada teise väga tugeva löögirusika 

Lõuna-Korea autotootja võistkonna esindussatsis sõidavad tuleval hooajal Thierry Neuville, Ott Tänak, Sebastien Loeb ja Dani Sordo, kes on kõik end rallimaailma tippseltskonnas korduvalt tõestanud. Hyundai järgmise aasta kooslust on nimetatud ka supertiimiks.

Veidi pärast uudist, et värske maailmameister Tänak liitub Hyundaiga, teatas tiimipealik Andrea Adamo soovist võtta tõsisemalt käsile ka Hyundai R5-projekt, mis pole seni üleliia edukas olnud. R5-autod, millega sõidetakse WRC2-klassis, on võistkondadele heaks tuluallikaks, kuna tutikas masin maksab umbes 250 000 eurot ja neid kasutatakse laialdaselt üle maailma.

Rallit.fi kuulduste kohaselt kaalub Hyundai R5-tehasetiimi loomist, kus sõidaksid WRC-auto kogemusega Craig Breen ning andekad Ole Christian Veiby ja Nikolai Grjazin. Esimene sõitis tänavu peamiselt Volkswagen Pologa, teine Škoda Fabiaga. Adamo on varem öelnud, et ka R5-tiimi juures toimetaks ta juhina.

Breen ei võitnud tänavu R5-auto roolis ainult ühe rallit. Kiired on ka Veiby ja Grjazin, kuid eeskätt viimane on silma paistnud rohkete sõiduvigadega. Tõsi, kui ta suudab masina ühes tükis hoida, on venelane kõigile väga kibe vastane.