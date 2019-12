Jalgpall Kaitsjate raske elu: van Dijk on maailma parim, aga Messi on Messi Oliver Lomp , täna, 22:45 Jaga: M

NAPIKAS! Virgil van Dijk (paremal) oli Ballon d'Ori'l ülilähedal, alistamaks meie generatsiooni parimat jalgpallurit Lionel Messit. Foto: PA Pictures / Scanpix

Liverpooli fännid on arusaadavalt nördinud, et tänavust Ballon d’Ori ehk maailma parima jalgpalluri auhinda ei võitnud Virgil van Dijk, ent Lionel Messi individuaalse meisterlikkuse ja statistikaga on keeruline võidelda.